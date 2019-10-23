Türkan Şoray şahit oldu

Genç çiftin nikâh şahitliğini sinemanın sultanı Türkan Şoray ve Alişan Topaloğlu yaptı. Nikâha Ceren Sarp'ın annesi Zeynep Casalini, anneannesi Deniz Türkali, kardeşi Dafne Berk, Senay Gürler ve İpek Bilgin gibi isimler katıldı.

Çiftin şahitliğini üstlenen Türkan Şoray, “Gelin benim çocuğum gibi. Bebekliğinden beri tanıyorum.

Birbirimize büyük bir aşkımız var. Evlilikte dürüstlük, sadakat, karşılıklı anlayış, saygı şart. İnşallah mutlu olur.” diye konuştu.

“BENİM NASİHATİM YOK”

Kızını evlendirmenin heyecanını yaşayan Zeynep Casalini, “Çok mutlular. İnşallah hep böyle sürer. Benim nasihatim yok. Yaşayarak her şeyi öğreniyorlar. Damadım davulcudur. Ailecek müzikle ilgileniyoruz.” dedi. Gelin Ceren Sarp “Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bir an önce bitirip eğlenmeye bakalım istiyorum.” diyerek duygularını paylaştı.