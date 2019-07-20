Türkan Şoray’ın sirtaki keyfi
Mavi Tur yolculuğuna çıkan ve Türklerin uğrak yeri olan Yunanistan'da bulunan Sömbeki Adası’na giden ünlü oyuncu Türkan Şoray, burada bir mekanda balık yedi, sirtaki eşliğinde tabak kırdı.
TÜRKAN ŞORAY’IN KEYFİ YERİNDE
Sömbeki’nin 18 yıllık Belediye Başkanı Lefteris Papakalodukas'un da katıldığı yemekte Türkan Şoray'a jest yapan restoran sahibi Manos Mangos sirtaki müziği eşliğinde ünlü oyuncuya tabak kırdırdı. Son tabağı da Şoray'ın kafasında kırdığı anları ise sadece SÖZCÜ kaydetti. Şoray'ın mekanda oldukça keyifli olduğu görüldü.