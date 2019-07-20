Türkan Şoray’ın sirtaki keyfi

Beyaz perdenin kraliçesi ünlü oyuncu Türkan Şoray, çıktığı mavi turda Yunanistan'ın Sömbeki Adası’nda bulunan bir restoranda yemek yedi ve sirtaki eşliğinde tabak kırdı. O anları ise sadece SÖZCÜ kaydetti.

Mavi Tur yolculuğuna çıkan ve Türklerin uğrak yeri olan Yunanistan'da bulunan Sömbeki Adası’na giden ünlü oyuncu Türkan Şoray, burada bir mekanda balık yedi, sirtaki eşliğinde tabak kırdı.

TÜRKAN ŞORAY’IN KEYFİ YERİNDE

Sömbeki’nin 18 yıllık Belediye Başkanı Lefteris Papakalodukas'un da katıldığı yemekte Türkan Şoray'a jest yapan restoran sahibi Manos Mangos sirtaki müziği eşliğinde ünlü oyuncuya tabak kırdırdı. Son tabağı da Şoray'ın kafasında kırdığı anları ise sadece SÖZCÜ kaydetti. Şoray'ın mekanda oldukça keyifli olduğu görüldü.