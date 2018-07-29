Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisinden ayrıldı
Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, iki aydır Kasım Garipoğlu ile beraberlik yaşıyordu. Ancak sevgililerin, ani bir kararla yollarını ayırdığı öğrenildi.
İkilinin ayrılık nedeni ise Kasım Garipoğlu’nun Instagram hesabından sosyetik güzel Setenay Tetik’le paylaştığı fotoğraf. Kıskançlık krizine girdiği öne sürülen Yağmur Ünal, Kasım Garipoğlu’na durumdan rahatsız olduğunu belirtip ilişkiyi sonlandırdı. Garipoğlu, şu sıralar Mikonos’ta Setenay Tetik’le tatil yapıyor.