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Türkan Şoray’ın tatil keyfi
Türkan Şoray’ın tatil keyfi
Muğla'nın Fethiye ilçesine kızı Yağmur Ünal ve kız kardeşi Nazan Şoray ile birlikte tatile gelen, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Magazin 30 Ağustos 2018 - 15:36

Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı olarak anılan Türkan Şoray, Fethiye’de turistik mağazaların bulunduğu Paspatur Çarşısı’nda, ayrıca şemsiyeli sokak olarak adlandırılan 95’inci sokaktaki mağazaları gezip, alışveriş yaptı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Türkan Şoray’ın, özellikle hediyelik eşya mağazalarına gitmesi dikkat çekti. Usta oyuncu Türkan Şoray, mağaza sahiplerinden ürünler hakkında bilgiler aldı.
resimid_5862358Fethiye’de yedikleri akşam yemeğinde Türkan Şoray’a kızı Yağmur Ünal, kız kardeşi Nazan Şoray ve yakın dostları eşlik etti. Ünlü sanatçı bu tatilde Yağmur Ünal ile baş başa vakit geçirme imkanı bulurken, kızıyla olan fotoğrafını ‘Tatil’ notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.
(DHA)

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