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Türker İnanoğlu’ndan sevindiren haber! Taburcu edildi
Türker İnanoğlu’ndan sevindiren haber! Taburcu edildi
'Bay Sinema' lakaplı usta yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, yaz tatilini geçirmek için gittiği Bodrum'da talihsiz bir kaza sonucu yaralandı. Apar topar İstanbul'a getirilen Türker İnanoğlu, Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. İnanoğlu'nun bu sabah saatlerinde taburcu olduğu bilgisine ulaşıldı.
Magazin 21 Haziran 2018 - 09:53

Yeşilçam’ın efsanevi filmlerinde imzası olan Türker İnanoğlu, yaz tatilini geçirmek için gittiği Bodrum’da üzücü bir olay yaşadı. İnanoğlu, geçtiğimiz günlerde evinin merdivenlerinden inerken dengesini kaybetti ve yere düşerek yaralandı.

İNANOĞLU’NUN DURUMU İYİ 

Yaşanan bu üzücü olay sonrası  acilen kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi gören Türker İnanoğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi. Kısa sürede kendisini toparlayan İnanoğlu’nun tedavisinin bittiği ve bugün taburcu olduğu hastane yetkililerinden öğrenildi.

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Son güncelleme: 13:18 - 21.06.2018
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