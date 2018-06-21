Türker İnanoğlu’ndan sevindiren haber! Taburcu edildi
Yeşilçam’ın efsanevi filmlerinde imzası olan Türker İnanoğlu, yaz tatilini geçirmek için gittiği Bodrum’da üzücü bir olay yaşadı. İnanoğlu, geçtiğimiz günlerde evinin merdivenlerinden inerken dengesini kaybetti ve yere düşerek yaralandı.
İNANOĞLU’NUN DURUMU İYİ
Yaşanan bu üzücü olay sonrası acilen kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi gören Türker İnanoğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi. Kısa sürede kendisini toparlayan İnanoğlu’nun tedavisinin bittiği ve bugün taburcu olduğu hastane yetkililerinden öğrenildi.