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Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu garson oldu
Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu garson oldu
2009 Türkiye 2. Güzeli Senem Kuyucuoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Geçmişte adı pek çok skandala karışan Kuyucuoğlu, podyum dünyasında ve oyunculuk sektöründe tutunamamıştı. Kuyucuoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir mekanda garson olarak çalışmaya başladı.
Magazin 30 Temmuz 2018 - 08:09

Manken ve model Senem Kuyucuoğlu’nun 2014 senesinde ABD’de düzenlenen uyuşturucu partilerinde çekilmiş fotoğraflarını bir arkadaşı basına sızdırmış ve Kuyucuoğlu, o dönemde zor günler yaşamıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşmayı tercih eden 28 yaşındaki Senem Kuyucuoğlu, Nişantaşı’nda yer alan bir mekanda garsonluk yapmaya başladı. Müşterilere servis yaparken görüntülenen Kuyucuoğlu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

“ALIN TERİ NE KADAR ZORMUŞ BURADA ÖĞRENDİM”

Basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları cevaplayan güzel manken Senem Kuyucuoğlu: “Alın teri ne kadar zormuş burada öğrendim. Nereden nereye demedim hiç. Ne iş olursa yapıyorum. Gocunmuyorum, ekmek paramı kazanıyorum. Kendime ileride dükkan açmayı düşünüyorum, işi öğrenmek için buradayım.  Garsonluktan, temizliğe her şeyi öğreniyorum. Ayrıca garsonluk çok zevkli. Bu zamana kadar neden modellik yaptım bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
senemkuyucuoglu2018

Son güncelleme: 08:24 - 30.07.2018
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