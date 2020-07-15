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Türkiye Modelini Arıyor başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye Modelini Arıyor başvurusu nasıl yapılır?
TV8 ekranlarında gelecek aylarda yayınlanacak olan Türkiye Modelini Arıyor programının başvuruları başladı. Acun'un açıklamasıyla merak konusu olan programa dair detaylar merak konusu oldu. Peki Türkiye Modelini Arıyor adlı yarışmaya nasıl başvuru yapılır?
Magazin 15 Temmuz 2020 - 10:20

Yeni bir yarışma ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Türkiye Modelini Arıyor yakında ekranlarda olacak. Yarışmanın detayları tam olarak belli olmasa da modellik temalı bir yarışma izleyicileri bekliyor.

TÜRKİYE MODELİNİ ARIYOR BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Yukarıdaki link üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Salgın sebebiyle başvurular videolu olacak. Başvuru ekranındaki açıklama ise şu şekilde “Covid-19 sebebi ile sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınacaktır.”

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