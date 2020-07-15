Türkiye Modelini Arıyor başvurusu nasıl yapılır?
Yeni bir yarışma ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Türkiye Modelini Arıyor yakında ekranlarda olacak. Yarışmanın detayları tam olarak belli olmasa da modellik temalı bir yarışma izleyicileri bekliyor.
TÜRKİYE MODELİNİ ARIYOR BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
Yukarıdaki link üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Salgın sebebiyle başvurular videolu olacak. Başvuru ekranındaki açıklama ise şu şekilde “Covid-19 sebebi ile sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınacaktır.”