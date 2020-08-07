Türkiye tatilinde ayaklarını kıran Katie Price’a kötü haber! İyileşmesi iki yılı bulabilir

Türkiye tatilinde iki ayağını birden kıran İngiliz model Katie Price'ın durumu sanıldığından daha ciddi çıktı. Doktorların ameliyat olması gerektiğini söylediği Price'ın sağlığına kavuşması iki yılı bulabilir.

Dünyaca ünlü İngiliz model Katie Price, Türkiye’de hem dişlerini yaptırıp hem de tatil yaptıktan sonra ülkesine döndü.

Tatil sırasında talihsiz bir kaza geçiren ve iki ayağını birden kıran Price, İngiltere’ye gider gitmez doktoruna muayene oldu.

Londra’da detaylı tetkikleri yapılan 42 yaşında model hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Sosyal medya hesabından bu durumu “Detaylı taramalardan sonra haberler oldukça yıkıcı” diye niteleyen Price detay vermekten kaçındı.

İngiliz basınına konuşan Price’a yakın bir kaynak ise, “Doktorlar 6 ay boyunca yürüyemeyeceğini söyledi. Durum daha da kötüleşmeden ameliyat olması gerek. Tamamen iyileşmesi iki yılı bulabilir. Çok üzgün ve durumun bu kadar kötü olmasına inanamıyor” dedi.