Türkiye’de ayaklarını kıran Katie Price: Hayat boyu engelliyim

Dünyaca ünlü İngiliz model Katie Price, geçtiğimiz yaz aylarında geldiği Türkiye’de talihsiz bir kaza geçirmişti. Hem tatil yapan hem de dişlerini yaptıran Price, düşerek iki ayağını birden kırmıştı.

Zorlu bir ameliyatın ardından ülkesinde rehabilitasyon süreci geçiren Price’tan kötü haber geldi. Halen fizyoterapi gördüğünü ve bir ameliyat daha geçirme ihtimali olduğunu söyleyen Price, artık hayat boyu bir engelli olduğunu söyledi.

The Sun’a konuşan Price, “Bir daha asla eskisi gibi olamayacağım. Bunu kabullendim ama pozitifim. Bu kaza hayatımı değiştirdi. Çok fazla ağrı yaşıyorum. Ancak ağrı kesicileri almak istemiyorum çünkü bağımlı olmaktan korkuyorum” dedi.

‘MERDİVEN ÇIKAMIYORUM’



Ayağına takılan metaller nedeniyle, bir bacağının diğerinden daha uzun olduğunu belirten Price, “Doktor raporları sonrası engelli kartı gönderildi. Marketlere gittiğimde en yakın yere park etmem gerekiyor. Herhangi bir şey taşıyamıyor ya da merdiven çıkamıyorum. Ağır eşyalar ayağımı daha çok acıtıyor” ifadelerini kullandı.

Price, doktorların kendisine günde en fazla 20 dakika yürümesi gerektiğini söylediğini de sözlerine ekledi. Price, bir daha topuklu ayakkabı giymesine izin olmadığını da vurguladı.