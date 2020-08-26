Türkiye’de bacaklarını kıran Katie Price, para için erotik sitelerde soyunacak

Türkiye'de yaptığı tatilde iki ayağını da kırdıktan sonra ülkesine dönen Katie Price, erotik ve 18 yaş sınırlı sitelerde striptiz yapmayı düşündüğünü söyledi. Price, ayakları alçıda olsa bile seksi hissedip para kazanmak istiyor.

Katie Price, normalleşme sürecinde Türkiye’ye gelip hem tatil yapmış hem de estetik operasyonlar geçirmişti. Türkiye tatilinde iki bacağını birden kıran Katie Price, ülkesine döndükten sonra yeni projeleri için çalışmaya başladı.

Price, arkadaşı Lauren Goodger gibi OnlyFans’ta striptiz yaparak birmilyon pound kazanmaya hazırlanıyor. The Sun gazetesine konuşan Price, hayranlarına samimi içerikleri görme şansı sunmak için ünlü pornografik uygulamasına kaydolmayı ciddi olarak düşündüğünü açıkladı.

The Sun’a konuşan Price’a yakın bir kaynak, “Katie, diğer yıldızların OnlyFans hesaplarından ne kadar para kazandığını gördü ve hareketten bir parça istiyor. Türkiye’de yaptırdığı estetik sayesinde hayatının en iyi bedenine sahip oldu ve bunu göstermek, aynı zamanda kendine harika bir gelir elde etmek için umudu var” dedi.

Kaynak Katie Price hakkında, “Ayakları alçıda olsa bile hala seksi hissetmek ve para kazanmak istiyor” dedi.