Türkiye’nin Angelina Jolie’siyim

Şarkıcı Aslı Hünel geçtiğimiz aylarda dünya evine girdiği eşi Savaş Fatih Yurtsever ve aile dostları ile birlikte Etiler'de bir mekanda 41 ’inci yaş gününü kutladı.

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Selami Şahin ve eşi Didem Şahin'inde katıldığı gecede Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever'in organize ettiği, üzerinde “İyi ki doğdun melek kalpli karıcığım” yazan melek figürlü pastayı gören Hünel şaşkınlığını gizleyemedi. Doğumgünü hakkında konuşan güzel şarkıcı “Benim için çok mutlu bir gün, tüm aile fertlerim ve dostlarım buradalar.

Ayrıca bugün Angelina Jolie’nin de doğumgünü onunla aynı gün aynı saatte doğmuşuz sonuçta ben de Türkiye'nin Angelina'sıyım bin şükür” dedi. Doğumgününde eşi Şavaş Yurtsever'in dünyanın önde gelen markalarından birinden 16 taştan oluşan bir yüzüğü hediye aldığını belirten Hünel, hediyenin fiyatını belirtmedi.