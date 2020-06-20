Türkiye’nin en ünlü bekçisi

‘Seksenler’ dizisinde 8 yıldır 'Bekçi Bekir' rolünü üstlenen tiyatrocu Hacı Ali Konul HaftaSonu'na konuştu: Meclis’ten tartışmalı geçen yasa ile bekçilere yeni yetki ve bazı haklar tanındı. Hacı Ali Konuk, bekçilerin halkın içinden çıktığını söyledi ve ekledi: Dizide onları temsil ediyorum. Mahallenin en güvendiği insanları çok üzdük.

Bekçilere yeni yetkiler getiren kanun teklifi, TBMM'de yapılan uzun tartışmalar sonucu yasalaştı. Bu tartışmalar arasında Bekçiler hakkında olumlu, olumsuz görüşler ileri sürüldü, yeni yetkileri eleştirenler olduğu gibi uygun bulanlar da çıktı. Türkiye'de halen 70'i kadın 28 bin 479 bekçi görev yapıyor. Bu sayıya dahil olmayan ancak “En ünlü bekçi” olan bir isim de var… TRT'de yayınlanan “Seksenler” dizisinde 8 yıldır “Bekçi Bekir” karakterine “Erzurum Şivesi” ile hayat veren tiyatro sanatçısı Hacı Ali Konuk… Konuk, “Bekçi Bekir” rolünü, son çıkan yasa ile gündeme gelen tartışmaları ve sanat hayatını, SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı. İşte açıklamaları:

ONLAR DA VATANIN EVLADI

Son dönemlerde bekçilerin üzerine çok yüklenildi. Bekçiler de bu vatanın evladı. Bazı kesimlerden hiç hak etmedikleri sözler duydular. Üzücü konulara tanık olduk. Halbuki bekçi halkın içinden çıkan, mahallenin de en çok sevdiği güvendiği insandır. Böyle olmalıdır. TBMM'den geçen yasa ile bekçilere yeni yetki ve haklar tanındı. Bunu en iyi devletimiz bilir. Bir sıkıntı olursa, İçişleri Bakanlığı var, yargı var. Ama ben bekçilerimizin üzerine gereksiz bir tepki ile gidildiğini düşünüyorum. Bekçilik kutsal bir görev. Bekçi adının değiştirilmesini isteyenler de var. Bence bekçi ismi güzel. Bu görevi yapan arkadaşlarımız da isimleri ile gurur duysunlar.

DOĞAÇLAMA ORTAYA ÇIKTI

Seksenler dizisindeki Bekçi Bekir karakteri doğaçlama ortaya çıktı. Bekçi Bekir'e bir ruh kattım. Erzurumluyum ve ‘Bekçi Bekir'i de Erzurum şivesi ile konuşuyorum. Bu ruh, şive ve tavır beğeni topladı. Bu rol de bana tesadüfen geldi. Bir gün Kadıköy'de bir arkadaşımla karşılaştım, “Seksenler diye bir proje başlıyor, sadece bekçi rolü kalmış, kimseyi bulamıyorlar” dedi. Bıyıkları şekillendirip gittim. Ertesi gün başladık. “Bekçi Bekir” Anadolu'yu temsil ediyor. Seyirci de benimsedi, dışarıda sarılıyor, öpüyorlar.

MÜJDAT GEZEN'İN TALEBESİ

İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi ile Levent Kırca Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldım. Bugüne kadar birçok tiyatro oyunu ile 20'ye yakın film ve dizide rol aldım. Şimdi en büyük hayalimi hayata geçirmeye hazırlanıyorum. Erzurum'da kışın karlar içinde çekilecek ve uluslararası bir yapım olacak bir film hedefliyoruz. “Hekat Kar Kapanı” ismini taşıyacak ve bu yapımda insanların kara kışta verdikleri yaşam mücadelesini aktaracağız. Bu yaşam öyküleri de ‘Hekat' dediğimiz hikaye anlatıcıları tarafından dile gelecek.

BEKÇİ BEKİR KİMDİR?

Seksenler dizisinde mahallenin Bekçisi Bekir, Erzurumlu bir dadaş. Mesleğini çok seviyor ve amirleri tarafından verilen görevleri eksiksiz yerine getirmeye çalışıyor. Her görevi emir kabul ediyor. Yeniliklere açık değil, geçmişte ne gördüyse onu uyguluyor. Tek amacı mahallenin huzurlu yapısının devam etmesi… Hem o mahallesini ve orada yaşayanları, hem de mahalledekiler onu çok seviyor. Herkesi de isim isim tanıyor. Hem bekçi hem de gönüllü muhtar…

HACI ALİ KONUK KİMDİR?

Erzurum'da 1 Mayıs 1969'da doğan Hacı Ali Konuk, lise eğitiminden sonra diş doktoru olmak istedi. Dişçilik Fakültesi'ne gitti. Ancak bir süre sonra ayrılıp İlahiyat Fakültesi'nde eğitimine devam etti. İlahiyatı da bitiremedi. Tiyatroya gönül verdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Sanatçı Levent Kırca'nın açtığı bir yarışmaya da katılıp kazandı. “Çiçek Taksi, Arka Sokaklar, Hayat Bilgisi, Çocuklar Duymasın'' adlı dizilerde rol aldı. Organik Aşk, Merdiven Baba gibi sinema filmlerinde oynadı. 2012'den bu yana da yönetmenliğini Birol Güven'in yaptığı “Seksenler” dizisinde Bekçi Bekir karakterini canlandırıyor.