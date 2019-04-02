Türkücü Yavuz Bingöl’ün kalbine stent takıldı

Türkücü Yavuz Bingöl'ün kontrol için gittiği Bağcılar'daki özel bir hastanede apar topar ameliyata alındığı ve kalbine dört stent takıldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz şubat ayında yaşadığı ağrılar yüzünden hastaneye giden ve safra kesesinde iltihap olduğu tespit edilen Yavuz Bingöl, bugün tekrar ameliyat masasına yattı. Magazinburada.net’in özel haberine göre, Bingöl’e bugün tekrar ameliyat masasına yattı. Kalbine dört tane stent takılan türkücünün bir boyunca ameliyat olduğu hastanede müşahede altında tutulacağı belirtildi.

ŞUBAT AYINDA HASTANELİK OLMUŞTU

Geçtiğimiz şubat ayında hastaneye kaldırılan Bingöl, “Gece evde ağrım ve sancım oldu. Hastaneye gittim, mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Sabah yine ağrılarım oldu ve acil olarak Şişli Etfal'e geldim. Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı” açıklamasında bulunmuştu.