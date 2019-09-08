Turne öncesi son hazırlıklar

Başarılı komedyen Tolga Çevik, önceki gün oğlu Tan Çevik ve yakın arkadaşı Fırat Parlak ile birlikte İstinyePark’ta objektiflere yansıdı. Bir süre televizyonlarda ki programına ara veren Tolga Çevik, sevenleriyle buluşmaya devam edecek. ‘TolgShow’ adlı programı ile turneye çıkacak olan Tolga Çevik, yakın arkadaşı olmasının yanı sıra aynı zamanda ekip arkadaşı olan Fırat Parlak ile Masa Restoranda bir araya geldi. Uzun süre toplantı yapan iki yakın arkadaş, çıkacakları turne programı öncesi bolca fikir alışverişi yaptılar. Neşeli ve eğlenceli halleri ile dikkat çeken Çevik, aracını alacağı sırada valelerle de ayak üstü eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.