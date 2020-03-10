Tutunamayanlar 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Tutunamayanlar 9. son bölüm izle)

Tutunamayanlar dizisinin bu akşam 9. bölümü yayınlandı. Salı akşamları beğeniyle takip edilen diziler arasında yer alan Tutunamayanlar'ın son bölümünde; Tarık, İrem’le samimi bir şekilde konuşmak duygularını açmak isterken onun başını belaya sokar. İrem, Tarık’ın onu götürdüğü mekanda donmaktan zor kurtulur. Peki Tutunamayanlar 10. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Tutunamayanlar son bölüm izleme sayfası.

Her hafta salı akşamı izleyici ile buluşan Tutunamayanlar dizisinin 9. bölümü bu akşam yayınlandı. Tutunamayanlar’ın son bölümünde; Hastanede tedavi altına alınan İrem, Tarık'la arasında mesafe koymaya karar verir. Tarık ise kendini suçlu hisseder. İrem'e hastanede küçük sürprizler yapar. Fakat Tarık'ın her hamlesi olay yaratacak ve hastaneyi birbirine katacaktır. İşte Tutunamayanlar 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

TUTUNAMAYANLAR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

TRT ekranlarında yayınlanan Tutunamayanlar dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde aşağıdaki linkte yer alacak.

TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜM FRAGMANI

TUTUNAMAYANLAR 9. SON BÖLÜM İZLE

TUTUNAMAYANLAR 9. BÖLÜM ÖZETİ

Tarık, İrem'le samimi bir şekilde konuşmak duygularını açmak isterken onun başını belaya sokar. İrem, Tarık'ın onu götürdüğü mekanda donmaktan zor kurtulur. Hastanede tedavi altına alınan İrem, Tarık'la arasında mesafe koymaya karar verir. Tarık ise kendini suçlu hisseder. İrem'e hastanede küçük sürprizler yapar. Fakat Tarık'ın her hamlesi olay yaratacak ve hastaneyi birbirine katacaktır. İlhan ise artık ilham vermek zorundadır.

Lütfü çalıştığı reklam ajansında fikren karşı olduğu bir sisteme dahil olur. İçindeki şairi bu vahşi ve robotik ortamdan korumak ister. Tarık'la İrem ilişkisi hastanede karşılaşacakları biri yüzünden epey etkilenecektir.