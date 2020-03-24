Tutunamayanlar 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tutunamayanlar 11. son bölüm izle…

Tutunamayanlar 11. son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Son bölümde; Tarık, mahallede çeşitli testler yaparak ruh eşini arar. Bu testlerin sonuçları Tarık için sürpriz olacaktır. İşte Tutunamayanlar 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki...

Tutunamayanlar yine kahkahalara boğan bir bölüm ile TRT ekranlarında izleyiciyle buluştu. Son bölümde; Tarık'ın rakibi Doktor Tunç, mahallede bir poliklinik açar. Burayı açmasındaki neden tabi ki İrem'dir. Tunç'un mahalleliyi etkilediği her hamle Tarık'ı daha çok çıkmaza itecektir.

TUTUNAMAYANLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tutunamayanlar 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜM FRAGMANI

TUTUNAMAYANLAR 11. SON BÖLÜM İZLE

TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tarık, Tunç'un İrem'e bir teklifte bulunduğuna kulak misafiri olmuştur. Ancak teklifi duyamamıştır. Tunç'un İrem'den ne istediğini merak eden Tarık, büyük bir merak içindedir.

İlhan'ı ise Periler Konseyinde zor bir sınav beklemektedir. Güçleri tehlikededir. İlhan'ın ele geçirdiği önemli bir belge, Tarık ve İrem aşkını oldukça etkileyecektir.

Tarık, mahallede çeşitli testler yaparak ruh eşini arar. Bu testlerin sonuçları Tarık için sürpriz olacaktır. Bu arada Tarık'ın rakibi Doktor Tunç, mahallede bir poliklinik açar. Burayı açmasındaki neden tabi ki İrem'dir. Tunç'un mahalleliyi etkilediği her hamle Tarık'ı daha çok çıkmaza itecektir.