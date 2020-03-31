Tutunamayanlar 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tutunamayanlar 12. son bölüm izle…

Tutunamayanlar'ın yayınlanan 12. son bölümünde Tarık, ancak efsane aşıklarda görülebilecek bir mucizenin, kendi vücudunda hasıl olduğuna şahit olur. Peki Tutunamayanlar 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Tutunamayanlar 12. son bölüm izleme linki...

Tutunamayanlar 12. son bölüm yayınlandı. Son bölümde, İlhan, Tarık'ın İrem'i etkilemesi için bunu bir fırsat olarak görür. Bu efsanevi gelişmeyi filmleştirmek için sürpriz bir yönetmeni ziyaret ederler.

TUTUNAMAYANLAR 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tutunamayanlar 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak.

TUTUNAMAYANLAR FRAGMAN İZLE

TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık'taki değişim Gizem ve İmtiyaz'ın dikkatinden kaçmaz. Bu aşkı engellemek adına türlü girişimlerde bulunurlar.

Küçük Prens ise beklenmedik bazı engellerden dolayı yaptığı ziyareti bir süre daha uzatmak zorunda kalır.