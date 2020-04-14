Tutunamayanlar 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Tutunamayanlar 13. son bölüm izle) 14 Nisan Salı TRT 1 yayın akışı

TRT'nin en sevilen dizilerinden olan Tutunamaynlar, bu akşam 13. bölüm ile ekranlar geldi. Birçok dizi setlerine corona virüsü sebebiyle ara vermiş durumdayken, Tutunamayanlar bu hafta yeni bölümleriyle ekranlarda oldu.

TUTUNAMAYANLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜM İZLE

TUTUNAMAYANLAR 12. BÖLÜM ÖZETİ

Tarık, ancak efsane aşıklarda görülebilecek bir mucizenin, kendi vücudunda hasıl olduğuna şahit olur. İlhan ise Tarık'ın İrem'i etkilemesi için bunu bir fırsat olarak görür. Bu efsanevi gelişmeyi filmleştirmek için sürpriz bir yönetmeni ziyaret ederler. Osman Nail Doğan… Tarık'taki bu değişim Gizem ve İmtiyaz'ın dikkatinden kaçmaz. Bu aşkı engellemek adına türlü girişimlerde bulunurlar. Küçük Prens ise beklenmedik bazı engellerden dolayı yaptığı ziyareti bir süre daha uzatmak zorunda kalır.

14 NİSAN 2020 TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Gülşah

19:00 TRT 1 Ana Haber

20:00 Tutunamayanlar (Yeni bölüm)

22.15: 3'te 3 Tarih

00:10: Ya İstiklal Ya Ölüm