Tutunamayanlar 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tutunamayanlar 3. son bölüm izle

Tutunamayanlar dizisinin bu akşam 3. bölümü ekranlara geldi. Yayın hayatına yeni başlayan diziler arasında olan ve ilk bölümlerinde sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı ise az önce yayınlandı. Cemile, İrem’i mahalleden göndermek için ne planlar yapacak? Cemile, İrem’i mahalleden gönderebilecek mi? İşte Tutunamayanlar 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

TRT 1 ekranlarında salı akşamları izleyici ile buluşan Tutunamayanlar dizisi bu akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bu akşamki bölümünde, yeni bir iş ve ev bulan İrem'e hayırlı olsun hediyesi almak isteyen Tarık, bir türlü parayı denkleştiremez. İlham perisi İlhan'ın verdiği akla uyan Tarık'ın denemediği yol kalmaz. Tutunamayanlar 4. yeni bölüm fragmanı ve dizinin son bölümü izleme ekranı haberimizde.

TUTUNAMAYANLAR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Trt ekranlarının yeni dizisi olan Tutunamayanlar’ın 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı izleme ekranı.

TUTUNAMAYANLAR FRAGMAN

TUTUNAMAYANLAR 3. BÖLÜM İZLE





TUTUNAMAYANLAR 3. BÖLÜM ÖZET

Tarık'ın İrem'le aralarında bir şey olmasını istemeyen Cemile, türlü türlü plan yapmıştır. Son planı başarısızlığa uğrayan Cemile, İrem'i mahalleden göndermek için bir ekip toplar. Vildan ve Nurdagül'ün desteğini alarak yeni bir plan geliştiren Cemile, İrem'i bir daha gelmemek üzere mahallenin dışına göndermeye çalışır. Bu arada yeni bir iş ve ev bulan İrem'e hayırlı olsun hediyesi almak isteyen Tarık, bir türlü parayı denkleştiremez. İlham perisi İlhan'ın verdiği akla uyan Tarık'ın denemediği yol kalmaz. Cemile, İrem'i mahalleden göndermek için ne planlar yapacak? Cemile, İrem'i mahalleden gönderebilecek mi? İlham perisi İlhan, Tarık'a ne tür akıl verecek? Tarık, İrem'e hediye almak için para bulabilecek mi? Tüm bu soruların cevabını, birbirinden ilginç ve komik sahneleriyle, Tutunamayanlar'ın üçüncü bölümünde kahkahalar eşliğinde izleyeceğiz.