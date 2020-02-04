Tutunamayanlar 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tutunamayanlar 4. son bölüm izle

Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Tutunamayanlar dizisi bu akaşm 4. bölümüyle ekranlara geldi. İrem’e iş kuracağını söyleyen Tarık, iş kurmak için gerekli parayı bir türlü bulamaz. Para bulabilmek için başını yine türlü belalara sokar. Peki Tutunamayanlar 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm izleme ekranı ve diziden tüm detaylar...

Tutunamayanlar dizisinin 4. bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Kafeyi geliştirmek için canla başla çalışıp yenilikler düşünen İrem, bulduğu yeni bir fikrini Hikmet'e açar. İşte Tutunamayanlar 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

TUTUNAMAYANLAR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Tutunamayanlar’ın 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda yer alacak.

TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜM FRAGMANI

TUTUNAMAYANLAR 4. BÖLÜM İZLE

TUTUNAMAYANLAR 4. BÖLÜM ÖZET

İrem'e iş kuracağını söyleyen Tarık, iş kurmak için gerekli parayı bir türlü bulamaz. Para bulabilmek için başını yine türlü belalara sokar. İlhan küsüp gitmiştir. Tarık ve Lütfü'ye küsüp giden İlhan'ı bulmaya çalışır.

Kafeyi geliştirmek için canla başla çalışıp yenilikler düşünen İrem, bulduğu yeni bir fikrini Hikmet'e açar. Öğrencilere verdiği yurt sözünü tutamayan Hicabi, veliler tarafından çocuklarını okuldan almakla tehdit edilince hemen bir plan kurar. İki gün boyunca kimseye karışmayacağına dair söz veren Cemile, başına geleceklerden habersizdir.