Tutunamayanlar 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Tutunamayanlar 7. son bölüm izle)

Tutunamayanlar dizisi bu akşam 7. bölümüyle ekranlara geldi. Absürt komedi türündeki dizinin son bölümünde, İrem’in görüşmeme kararı sonrası onun gönlünü almaya çalışan Tarık, yeniden dergi işine sarılır. Tüm mahalleli seferber olup dergiyi çıkarabilmek için Tarık’a yardım eder. Fakat Tarık’ı kapıda başka zorluklar beklemektedir. Peki Tutunamayanlar 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Tutunamayanlar son bölüm izleme ekranı.

TRT ekranlarının sevilen dizisi Tutunamayanlar bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tutunamayanlar son bölümünde; Tarık'a kırgın olan İrem, Tarık'ın gönlünü almasına izin verecek mi? Tarık, İrem'e kendini affettirebilecek mi? Yıldırım düştükten sonra Hicabi'nin davranışlarında değişimler görülür. Hicabi, garip davranmaya başlar. İşte Tutunamayanlar 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

TUTUNAMAYANLAR 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tutunamayanlar dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda yer alacak.

TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜM FRAGMANI



TUTUNAMAYANLAR 7. SON BÖLÜM İZLE

TUTUNAMAYANLAR 7. BÖLÜM ÖZETİ

İrem'in görüşmeme kararı sonrası onun gönlünü almaya çalışan Tarık, yeniden dergi işine sarılır. Tüm mahalleli seferber olup dergiyi çıkarabilmek için Tarık'a yardım eder. Fakat Tarık'ı kapıda başka zorluklar beklemektedir. Edebiyat dünyasının ileri gelenleriyle zıtlıklar yaşayan Tarık'ı bu bölümde zorlu kapışmalar beklemektedir.

Tarık'a kırgın olan İrem, Tarık'ın gönlünü almasına izin verecek mi? Tarık, İrem'e kendini affettirebilecek mi? Yıldırım düştükten sonra Hicabi'nin davranışlarında değişimler görülür. Hicabi, garip davranmaya başlar. Ondaki bu değişimleri gören mahalleli ne yapacak? Onu bu haliyle kabullenebilecekler mi?