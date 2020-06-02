Tutunamayanlar Çevrimiçi sezon finali ne zaman? Tutunamayanlar Çevrimiçi 6. bölüm (Sezon finali) izleme linki…

Tutunamayanlar Çevrimiçi dizisi sezon finali yapıyor. Her hafta salı akşamı yayınlanan komedi dizisi Tutunamayanlar'ın adı salgın döneminde değişmiş ve Tutunamayanlar Çevrimiçi olmuştu. Evlerde çekimleri yapılan dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki Tutunamayanlar Çevrimiçi sezon finali (6. bölüm) izleme ekranı...

TRT1 ekranlarında yayınlanan Tutunamayanlar Çevrimiçi dizisi bu akşamki 6. bölüm ile sezon finali yapıyor. Salı günlerinin vezgeçilmezi Tutunamayanlar Çevrimiçi dizisi sezon finali izleme sayfasını ve diziden son gelişmeleri sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

TUTUNAMAYANLAR ÇEVRİMİÇİ BUGÜN VAR MI?

Tutunamayanlar Çevrimiçi dizisi bu akşam yayınlanacak 6. yeni bölüm ile sezon finali yapıyor. TRT 1 ekranlarında saat 22.00’da yayınlanacak Tutunamayanlar Çevrimiçi’nin sezon finali izleme linkine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

TUTUNAMAYANLAR ÇEVRİMİÇİ SEZON FİNALİ 6. BÖLÜMÜ İZLE

TUTUNAMAYANLAR ÇEVRİMİÇİ SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kayıp olan babasının aramaktan kafası karışan İrem, Avrupa’ya gitme hayalleri kurmaya başlar. İrem’in memleketten gitme ihtimali Tarık’ı derin bir endişeye sürükler.

İrem’in kalmasını sağlamak için onun hayatını ve mahalleyi değiştirmek ister. İlham Perisi İlhan ve Şair Lütfü’ye mesafe koyan Tarık ise, ‘hızla’ iş arama çalışmalarına başlar.

Tarık’ın değişmeleri gerektiği yönündeki sözlerine çok içerleyen İlhan ve Lütfü ise bir televizyon kanalına yaz dizisi hazırlamaya başlarlar. Ancak, “dizi işi” hiç beklemedikleri gibi ilerler. Bununla birlikte, mahalledeki diğer karakterler de değişim rüzgarından nasibini almıştır…