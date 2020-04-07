Tutunamayanlar neden yok? Tutunamayanlar yeni bölüm ne zaman?

Tutunamayanlar'ın yeni bölümünün yayınlanmayacak olması sebebiyle izleyiciler Tutunamayanlar neden yok sorusuna cevap aramaya başladı. Tutunamayanlar corona virüsü sebebiyle setlere veren ara nedeniyle yayınlanmayacak. Peki yeni bölüm ne zaman?

Tutunamayanlar bu akşam yayınlanmayacak ve yerine bir başka program ekranlara gelecek. Tutunamayanlar’ın yayınlanma sebebi ise corona virüsü sebebiyle setlere verilen ara olarak tahmin ediliyor. Yeni bölümün ise ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yok…

TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık’taki değişim Gizem ve İmtiyaz’ın dikkatinden kaçmaz. Bu aşkı engellemek adına türlü girişimlerde bulunurlar.

Küçük Prens ise beklenmedik bazı engellerden dolayı yaptığı ziyareti bir süre daha uzatmak zorunda kalır.