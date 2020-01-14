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Tutunamayanlar nerede çekiliyor? Tutunamayanlar hangi semtte geçiyor?
Tutunamayanlar nerede çekiliyor? Tutunamayanlar hangi semtte geçiyor?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan absürt komedi türündeki Tutunamayanlar dizisinde mahalle kültürü ve sıradışı tiplemeler öne çıkıyor. Çekimleri İstanbul'da yapılan Tutunamayanlar dizisi nerede çekiliyor izleyiciler merak konusu oldu. İşte Tutunamayanlar nerede çekiliyor sorusunun yanıtı...
Magazin 14 Ocak 2020 - 15:23

Birçok ünlü ismi barındıran Tutunamayanlar dizisi absürd komedi tarzıyla dikkatleri çekiyor. Peki Tutunamayanlar nerede çekiliyor? İşte Tutunamayanlar dizisinin çekildiği mekan…

TUTUNAMAYANLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tutunamayan dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dizinin çekimleri ağırlıklı olarak Beykoz'un Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki Taşocağı Sokak'ta yapılıyor. Ayrıca Tekke Camii'nin de içinde yer aldığı Tekke Mevkii de set ekibinin çalışma yaptığı yerlerden birisi.