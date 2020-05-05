Tutunamayanlar yeni bölüm ne zaman? Tutunamayanlar Çevrimiçi bugün var mı?

Tutunamayanlar yeni bölüm ne zaman? Tutunamayanlar Çevrimiçi bugün var mı?

Salı akşamlarının sevilen dizilerinden biri olan Tutunamayanlar, corona virüsü salgını nedeniyle değişikliğe gitmiş ve Tutunamayanlar Çevrimiçi adıyla değişik bir anlayışla yayınlanmaya başladı. Peki, Tutunamayanlar yeni bölüm ne zaman? Tutunamayanlar Çevrimiçi bu akşam var mı? İşte detaylar…

Absürt komedisi ile izleyenlerin büyük beğenisini toplayan Tutunamayanlar, corona virüsü sebebiyle bu akşam da ekranlarda olmayacak. Dizi, normal setlerine ara verdi ancak yenilikçi anlayışla Tutunamayanlar Çevrimiçi olarak yayınlanmaya başladı. Peki Tutunamayanlar Çevrimiçi bu akşam var mı?

TUTUNAMAYANLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Tutunamayanlar dizisinin yeni bölüm ne zaman olacağı açıklanmadı. Ancak corona virüsü tedbirlerinin azaltıldığı göz önüne alındığında Tutunmayanlar yeni bölümün bayramdan sonra yayınlanması bekleniyor.

TUTUNAMAYANLAR ÇEVRİMİÇİ BU AKŞAM VAR MI?

Tutunamayanlar Çevrimiçi ise bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin üçüncü bölüm bu akşam yayınlanacak.

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla dünyanın birçok ülkesinde iş hayatına ara verilirken, dizi setleri de bu gelişmeden etkilenen sektörler arasında yer aldı.

Türkiye’de bu konuda ilk harekete geçen TRT, tüm setlere ara verildiğini 19 Mart 2020’de resmi bir açıklamayla duyurmuştu.

TRT 1’in beğeniyle izlenen absürt komedi dizisi Tutunamayanlar’da bu süreçte, stok bölümleri sayesinde rakiplerine göre daha uzun süre yayında kalmayı başardı. Ancak 14 Nisan Salı akşamı yayınlanan 13. bölümüyle birlikte Tutunamayanlar dizisinin de stok bölümleri bitmiş oldu.



Tutunamayanlar, özel tekniklerle çekilecek

Çekimlere 3 hafta önce ara veren Tutunamayanlar ekibi hızlı bir karar süreciyle, dizi çekimlerine robot kameralarla devam etme kararı aldı. Dizinin çekimlerinin yapıldığı 2 mekanda strelizasyon çalışmalarının ardından, teknik ekipler bir kaç gün arayla mekana gelerek kablosuz ağ üzerinden yönetilebilen kameralar ve teknik ekipmanlar yerleştirdi. Dizinin sanat ve kostüm sorumluları ise gerekli ihtiyaçları strelize ettikten sonra bir gün önceden mekana bıraktı.

Çekimleri başlayan bu özel seride, başrol oyuncusu Doğu Demirkol dizinin çekildiği mekana gelerek, hazırlığını tek başına kendisi yapıyor. Yaka mikrofonunu takarak rolünü oynuyor. Bazen de teknik ekibin uzaktan kendisine yönelttiği direktiflere göre ışıkları ayarlıyor. Dizinin yönetmenleri Murad Zaloğlu İstanbul, Osman Nail Doğan ise Yozgat’taki evinden internet üzerinden robot kameralar aracılığıyla çekimleri izleyerek diziyi yönetiyor.

Dizinin sevilen karakteri Şair Lütfü’yü canlandıran Barış Yıldız da, tıpkı Doğu Demirkol gibi dizideki evinde tek başına performans sergiliyor.

Dizinin diğer sevilen karakterlerini canlandıran Zafer Algöz, Asuman Dabak, Bora Akkaş gibi isimlerin evlerine ise yapım şirketi tarafından kamera, ışık ve ses ekipmanları gönderildi. Dizinin diğer sahnelerini ise oyuncular evlerinde ya da mahallelerindeki sokaklarda çekip gönderecek.

Dizinin ismi değiştirildi

Bir yandan çekimler ve diğer hazırlıklar sürdürülürken, dizinin isminin değiştirilmesi de masaya yatırıldı. Yeni tekniklerle uzaktan çekilecek yeni bölümlerin kısa bir süre içinde ekrana gelmesi planlanan dizinin ismi de değişerek Tutunamayanlar ÇEVRİMİÇİ oldu.

Osman Nail Doğan; ”Uzaktan Yönetmen oldum”

Tutunamayanlar’ın yönetmeni Osman Nail Doğan, TRT’nin sektöre öncülük ederek doğru bir kararla dizi set çalışmalarını durdurduğunu belirterek, “Biliyoruz ki, insanların şu an her zamankinden daha fazla umuda, neşeye, tutunmaya ihtiyacı var. Biz de bu süreçte arkadaşlarımızla ne yapabiliriz diye düşündük ve hızlıca harekete geçtik. Senaryoyu değiştirerek yeni duruma uygun hale getirdik. Teknik ekibimizde çok başarılı bir sistem kurdu. Biz cep telefonlarıyla değil tamamen profesyonel ekipmanlarla uzaktan dizi işini hayata geçirmiş olduk. Ben Yozgat’tan, Murad Zaloğlu ise İstanbul’dan tüm bu süreci yönetmeye çalışıyoruz.” dedi.