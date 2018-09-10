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Bugün ekranlara yeni bir program merhaba diyor. Raşit Bağzıbağlı, Tuvana Büyükçınar, Şebnem Dönmez'in jüri listesinde yer aldığı ‘Yeni Bir Ben’ isimli magazin programı saat 15.30’da televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. ‘Yeni Bir Ben’ isimli programın üç jüri üyesinden biri olan Tuvana Büyükçınar, kimdir sorusu internet kullanıcılarını meraka soktu. Biz de sizin için Tuvana Büyükçınar kimdir? sorusunun cevabını araştırdık.

Tuvana Büyükçınar, 1975 senesinde hayata geldi. İstanbul’da dünyaya gözlerini açan Tuvana Büyükçınar, Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitim gördü. 1991 senesinde çeşitli medya kuruluşlarında editör olarak görev aldı. Büyükçınar, eğitimini tamamladıktan sonra Nişantaşı’nda tasarım yapan bir şirket açtı.