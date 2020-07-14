Tuvana önce paylaştı sonra kaldırdı

Oyuncu Tuvana Türkay, meslektaşı Selçuk Yöntem’in doğum gününü son derece özel satırlarla kutladı, ancak Türkay bir süre sonra bu kutlama paylaşımını kaldırdı.

Sosyal medya hesapları üzerinden ünlü isimlerin birbirlerinin doğum gününü kutlamasına alıştık. Bu kutlamaların bir benzerini de oyuncu Tuvana Türkay usta isim Selçuk Yöntem için yaptı.

Birlikte çekilmiş bir karelerini paylaşan Türkay, altına da “Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiç bir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara Selçuk Yöntem” notunu düştü.

Ancak Tuvana kısa bir süre sonra bu paylaşımı kaldırdı.