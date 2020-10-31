Tuvana Turkay: Coronayı atlattım
Tatilinin ardından İstanbul’a dönen ünlü oyuncu Tuvana Türkay, corona virüsüne yakalandı.
Türkay 16 günlük karantinanın ve tedavisinin ardından corona testinin negatife döndüğünü açıkladı.
Instagram hesabından açıklama yapan Türkay şu ifadeleri kullandı:
* Herkese merhaba. Covid atlattım. 16 gündür evdeyim ve yapılan testler sonucu artık negatif olduğum belli. İmmün plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak isterim. Kan Grubu A RH(+). İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler. Sevgiler.