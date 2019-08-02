Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay nereli ve kaç yaşında?

Tuvana Türkay, 1990 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Ayrılık dizisi ile yaşayan Tuvana Türkay hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Tuvana Türkay nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Kızlarım İçin dizisinde yer alan Tuvana Türkay hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Tuvana Türkay kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rizelidir. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Ayrılık dizisi ile yaşayan Tuvana Türkay; Nakş-ı Dil Sultan, Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan, Deli Gönül ve Kızlarım İçin dizilerinde, ayrıca, Olanlar Oldu, Bizans Oyunları, Somuncu Baba Aşkın Sırrı, Geym of Bizans, Güvercin Uçuverdi ve Eksik Sayfalar adlı filmlerde de yer almıştır. Tuvana Türkay, 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Terazi burcudur.

Tuvana Türkay'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2109 – Ağır Romantik (Sinema Filmi)

2017 – Kızlarım İçin (Kumru)(TV Dizisi)

2017 – Deli Gönül (Fatmanur Güzel) (TV Dizisi)

2017 – Bir Nefes Yeter (Sinema Filmi)

2016 – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Necmiye) (Sinema Filmi)

2016 – Sen Sağ Ben Selamet (Doğa) (Sinema Filmi)

2016 – Oyunbozan (Ece) (TV Dizisi)

2016 – Olanlar Oldu (Aslı) (Sinema Filmi)

2015 – Güvercin Uçuverdi (Sema Taşkın) (Sinema Filmi)

2015 – En Güzeli (Gizem) (Sinema Filmi) 2015

2015 – Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Ayçörek) (Sinema Filmi)

2014 – Kara Para Aşk (Bahar Çınar) (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Yer Gök Aşk (Bade Palalı) (TV Dizisi)

2010 – Nakş-ı Dil Sultan (Nakş-ı Dil Sultan) (TV Dizisi)

2009 – Ayrılık (2) (Kevok) (TV Dizisi)