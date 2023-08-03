HAYAT
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Tuvana Türkay’ın oryantal dansı gündem oldu

Mykonos'ta tatil yapan oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından oryantal dansını paylaştı.

Yayınlanma: 12:48 - 03 Ağustos 2023 Güncellenme:
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İzzet Antebi ile ilişkisini geçen günlerde bitiren Tuvana Türkay, ablası ile Yunanistan’a tatile gitti.

Mykonos’tan fotoğraflar paylaşan oyuncu bu kez dans videosunu yayınladı.

Mor bikinisiyle oryantal şov yapan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Türkay, o anları Instagram hesabından “Oryantal sevgimiz sorgulanmasın” notuyla paylaştı.

Video sosyal medyada gündem oldu.

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