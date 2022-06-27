Tuzlu kahveyi içen Oğuzhan Koç sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir, Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi almıştı. Çift, dün ilk adımı attı. Hem kız isteme merasimi gerçekleşti, hem de nişan yüzükleri takıldı. Tuzlu kahveyi içen Oğuzhan Koç'un "Bence mükemmel bir karışım" sözü sosyal medyayı salladı.

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Düğün hazırlığı yapan oyuncu Demet Özdemir (30) ile şarkıcı-oyuncu Oğuzhan Koç (37) dün nişanlandı. İki ünlü ismi en mutlu günlerinde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.

Oğuzhan Koç’un kız isteme merasimi sırasında kahve içtiği anları ve ikilinin nişan pozlarını yakın arkadaşları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Oğuzhan Koç’un kahveden ilk yudumu aldığında, “Bence karışmış, mükemmel bir kahve olmuş, yine geleceğim bu kahve için” demesi güldürdü.

Demet Özdemir, isteme sırasında beyaz bir elbise tercih etti. Özdemir’in nişan sırasındaki tercihi ise saten pembe bir elbise oldu.

Çiftin yüzüklerini Oğuzhan Koç'un babası Bahattin Koç taktı.

Oğuzhan Koç verdiği bir röportajda Demet Özdemir için “Demet ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Ben de sonuna kadar destekliyorum. İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım” demişti.

Oğuzhan Koç Sevgililer Günü’nde sürpriz bir organizasyonla Demet Özdemir’e evlenme teklif etmişti. Koç’un Sakiler Grubu’nun, ‘Dünyadan Uzak' şarkısı eşliğinde yaptığı teklife Demet Özdemir ‘Evet’ yanıtı vermişti.

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