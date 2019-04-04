TV 8 yayın akışı: Jet Sosyete bu akşam neden yok? Gülse Birsel açıkladı!

Jet Sosyete 4 Nisan TV 8 yayın akışında yok. Dizinin takipçileri Jet Sosyete neden yok, bu akşam yayınlanmayacak mı, TV 8 yayın akışında neden yok merak ediliyor. Gülse Birsel Jet Sosyete'nin bu akşam neden yayınlanmadığını açıkladı. İşte o paylaşım...

Yayın günün değişen Jet Sosyete’nin yeni günü olan perşembe akşamı yayınlanmayacağını duyan takipçileri ‘Jet Sosyete bu akşam neden yok?’, ‘TV 8 yayın akışında Jet Sosyete yerine ne var’ merak ediyor. Gülse Birsel sosyal medya hesabından dizinin neden yayınlanmadığını duyurdu.

JET SOSYETE BU AKŞAM NEDEN YOK?

Gülse Birsel sosyal medya hesabından dizinin neden yayınlanmayacağını şu sözlerle duyurdu; Değerli @jetsosyete severler, 7 haftadır aralıksız 120 dakikalık bölümlerle yayındayız ve temsili fotoğraftaki haldeyiz. Bu hafta soluklanıp haftaya Perşembeden itibaren Mayıs'ın ilk haftasına kadar yine her Perşembe sizinle olmaya devam edeceğiz. Bizi özleyin



TV 8 YAYIN AKIŞI

15:45

Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00

Ekşi Elmalar

22:30

Kızım

00:45

Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm