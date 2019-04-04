TV 8 yayın akışı: Jet Sosyete bu akşam neden yok? Gülse Birsel açıkladı!

Yayın günün değişen Jet Sosyete’nin yeni günü olan perşembe akşamı yayınlanmayacağını duyan takipçileri ‘Jet Sosyete bu akşam neden yok?’, ‘TV 8 yayın akışında Jet Sosyete yerine ne var’ merak ediyor. Gülse Birsel sosyal medya hesabından dizinin neden yayınlanmadığını duyurdu.
JET SOSYETE BU AKŞAM NEDEN YOK?
Gülse Birsel sosyal medya hesabından dizinin neden yayınlanmayacağını şu sözlerle duyurdu; Değerli @jetsosyete severler, 7 haftadır aralıksız 120 dakikalık bölümlerle yayındayız ve temsili fotoğraftaki haldeyiz. Bu hafta soluklanıp haftaya Perşembeden itibaren Mayıs'ın ilk haftasına kadar yine her Perşembe sizinle olmaya devam edeceğiz. Bizi özleyin
TV 8 YAYIN AKIŞI
15:45
Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00
Ekşi Elmalar
22:30
Kızım
00:45
Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm