TV yıldızı Michelle Keegan, frikik vermekten son anda kurtuldu

İngiliz televizyon yıldızı Michelle Keegan, Instagram’dan canlı yayın yapan kocasının yüzünden az kalsın istemeyeceği bir görüntü verecekti.
32 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı Michelle Keegan’ın kocası Mark Wright, Instagram’da canlı yayın başlattı. Yayını 6 bin kişi izliyordu. Eşi Michelle de yanında bacakları açık bir şekilde oturuyordu. Mark, kamerayı bir anda eşine doğru çevirdi.
REFLEKSLERİ KURTARDI
Kocasının kamerayı kendisine doğru çevirdiğini gören yıldız isim hemen elbisesini düzeltip bacaklarını kapattıktan sonra herkese “Merhaba” dedi. Michelle, refleksleri sayesinde frikik vermekten son anda kurtuldu.
EVDEN ÇIKMIYORLAR
Michelle çifti, corona virüsü salgını nedeniyle 6 milyon sterlin değerinde altı yatak odası bulunan evlerinden dışarı çıkmıyor.