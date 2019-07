TV8 canlı yayın izle: Survivor 2019 şampiyonu kim olacak? Seda mı Yusuf mu?

Survivor 2019’da Seda Ocak ve Yusuf Karakaya hem performans ve ada yaşantıları hem de seyircilerden aldıkları oylarla finale kalmaya hak kazandılar. Büyük bir heyecanla bu sezonun şampiyonu merak ediliyor. Acun Ilıcalı bu akşam şampiyonu duyuracak.

TV8 CANLI YAYIN İZLE-SURVİVOR 2019 ŞAMPİYONU BELLİ OLUYOR

Survivor 2019'un ekranlara gelen 109, bölümünde Emre ile Seda arasındaki SMS oylamasının sonucunda rakibinden daha fazla SMS alarak yarı finale kalan isim Seda oldu. Böylece yarı finalde elenen yarışmacı Emre oldu. Seda ise yarı finalde Yusuf ve Okay ile yarı finaldeki ikinci oylamaya kaldı. Yusuf, Seda ve Okay arasında yapılan oylama sonucu Okay elendi. Bu akşamki büyük finalde yer alacak olan Türk takımındaki iki isim Acun Ilıcalı tarafından Yusuf ve Seda olarak açıklandı.

Yunan takımda önce Afroditi sonra Nikos elendi. Finale Dalaka ile Dimitra kaldı. Survivor Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka oldu.

FİNAL GECESİNDE NELER KONUŞULDU?

Seda: Çok heyecanlıyım. Ben bugüne kadar hayat sıramı kendi isteğime göre değiştirdim. Yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım. Bir gün babama ben aşık oldum dedim ve milli üniformamı, yeni başladığım üniversitemi bıraktım. 17 ve 19 yaşımda anne oldum. Ve üniversitemi daha sonradan bitirdim. Çocuklarıma örnek olmak istedim. Ben yarışmak için doğdum. Güçlü bir kadın olduğum için şampiyon olmak istiyorum. Buradan çıkan şampiyonları benim gibi anneler yetiştirdi. Umarım başarabilirim. Kazandığım paranın bir kısmını şehit ailelerine hediye edeceğim.

Acun: Kazanılan para üzerinden bir vaatte bulunamazsınız. Kalbinin temiz olduğunu biliyorum ancak bu kurallar gereği böyle.

Yusuf: Heyecanlanmamak mümkün değil. Yanlış bir şey söylersem affola. Köyde doğdum. 14 yaşıma kadar okul hayatım oldu sonrasında aileme yardım ettim. Bir gün spor salonuna gittim ve bir hayal kurdum. Dövüşçü olmak istedim. Önüme çok zorluklar çıktı ama pes etmedim. Sporda kazandıklarımla sevdiklerimi gururlandım. Çok büyük emekler verdim. Bunu başarmak için Türk halkına ihtiyacım var. Hayallerinizin peşinden her zaman koşun. Ne olmak istiyorsanız olun. Engelleri bir şekilde aşacaksınız. İnsanlardan hep başaramazsın yapamazsın sesleri duyacaksınız. Yeterince mücadele ederseniz başarabilirsiniz.

Acun: İkisi de çok değerli yarışmacılar. Çok şey yaşadılar.