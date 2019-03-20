TV8 yayın akışı: Jet Sosyete bu akşam neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman?

TV8 yayın akışı: Jet Sosyete bu akşam neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman?

Her Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkan Jet Sosyete bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin takipçileri merakla TV8 yayın akışına bakıyor. Konuya dizinin hem yazarı hem de başrol oyuncusu olan Gülse Birsel'den açıklama geldi. Peki Jet Sosyete neden yok? İşte merak edilen yanıt...

Bu akşam TV8’de Jet Sosyete yerine Survivor Türkiye Yunanistan’ın yeni bölümü ekranlara geliyor. Jet Sosyete’nin yayın günü değişti, bu akşam yayınlanmayacak. “Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman?” sorusunun yanıtı ise belli oldu. Gülse Birsel’in açıklamasına göre Jet Sosyete Perşembe akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI

GÜLSE BİRSEL INSTAGRAM’DAN DUYURDU

“Perşembeye geçtik. Umumi istek ve tv8'in ilkbahar yayın akışı sebebiyle, bu haftadan itibaren Jet Sosyete sakinleri size Perşembe günleri 20.00'de konuk olacak! Çoluk çocuk, sabah erken okula, işe giden de gülecek! Daha önceden duyurduğumuz gibi, Mayıs ayının ilk haftasına kadar da yakanızı bırakmayacağız! Neşemizi de alıp artık her Perşembe 20.00'de size geliyoruz!”