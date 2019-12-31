TV8 yayın akışı: O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kimler?

Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu, jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan’ın oturduğu O Ses Türkiye her sene olduğu gibi bu yıl da ünlü akınına uğruyor. İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları ve TV8 yayın akışı...

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı ile ekran başındaki izleyicilere şölen yaşatacak. Merakla beklenen programda Serenay Sarıkaya’da Bergüzar Korel’e, Max Kruse’dan, Fırat Aydunus’a kadar birçok ünlü konuk sahnede şarkı söyleyecek. Peki O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler yer alıyor? İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları…

TV8 YAYIN AKIŞI

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

O Ses Türkiye'nin 31 Aralık Salı akşamı yayınlanacak özel bölümüne; Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç ve Şebnem Bozoklu, Şükrü Yıldız, Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak, Danilo Zanna, Begüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar ve Gupse Özay, Erdal Özyağcılar konuk olacak.