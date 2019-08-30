Üç Avrupa güzelinden 30 Ağustos mesajı

Üç Avrupa güzelimiz Filiz Vural, Nazlı Deniz Kuruoğlu ve Neşe Erberk bir araya geldi ve sozcu.com.tr'ye konuştu. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili duygularını paylaşan üç güzel, kadına yönelik şiddeti de kınadıklarını açıkladı.

1970 Türkiye ve 1971 Miss Europe güzeli Filiz Vural, 1982 Türkiye ve Miss Europe güzeli Deniz Nazlı Kuruoğlu ile 1983 yılında Türkiye, 1984 yılında ise Miss Europe güzeli seçilen Neşe Erberk ortak bir açıklama yaptı. Deniz Nazlı Kuruoğlu iki arkadaşıyla birlikte kaleme aldıkları açıklamada “Türkiye Cumhuriyetini kuran büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Emanet ettiği ülkemizde Cumhuriyetin bekçisi olarak, tam bağımsızlığın, özgürlük ve barışın olmasını diliyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz” dedi.

‘TOPLUM DUYARLI OLMALI’

Son günlerde kadına karşı işlenen şiddet ve cinayetlere de duyarsız kalmayan güzeller, konuyla ilgili “Bir ülkenin geleceğini kadınlar belirler, dünyayı güzel yapan kadındır. Kadını yok sayan bir zihniyetin sonu hüsrandır, acı bir yıkımdır. Biz kadınlar bu ülkede güvende ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kadının ülke ekonomisine ve ailesine verdiği emek küçümsenemez.

Bunun için devletten kadının birey olarak kabulü yönünde düzenleme yapmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi için önlem almasını bekliyoruz. Toplumun sosyolojik yapısı bozulunca şiddet ve pek çok ahlâkî değerler bozuluyor. Eğitimin aileden başlaması ve topluma yayılması gerek. Kadın cinayetleri ve cinsiyet eşitliği konusunda toplum duyarlı olmalı, tepkisini mutlaka göstermeli. Hukuk ve adaletin kadınların yanında olması gereklidir” açıklamasını yaptı ve İstanbul Sözleşmesi’nin kadını yaşatacağına dair mesaj verdi.