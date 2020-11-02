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Üç yaşındaki Elif’i Nevzat Aydın okutacak
Üç yaşındaki Elif’i Nevzat Aydın okutacak
Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in eğitim masraflarını üstleneceğini duyurdu.
Magazin 2 Kasım 2020 - 15:07

İzmir’de meydana gelen depremden 65 saat sonra üç yaşındaki Elif Perinçek kurtarıldı. Gelişmelerin ardından Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın” dedi.

Gelecek tepkilere hazırlıklı olduğunu söyleyen Nevzat Aydın, mesajında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den konuyla ilgili yardım istedi.

“KIZIMIZI OKUTACAĞIZ”

İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan Ulaş Bey’in kendisine ulaştığını haber veren Aydın, takipçileriyle “Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız” mesajını paylaştı.

Nevzat Aydın’ın paylaşımı.

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Son güncelleme: 15:11 - 02.11.2020