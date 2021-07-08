Üç yıllık aşkta mutlu son! Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi

Alaçatı’daki bir otelde hayatlarını birleştiren çifti bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı. Bastık’ın nikâh şahitliğini Esra Akpınar, Can Büyükkalkan ile Eylem Derçin yaparken, Akış’ın şahitleri ise Ahmet Tuğrul Ağırbaş, Berk Akardaş, Oğuzhan Koç ve Eylül Dölkeleş oldu.

Çok sayıda ismin sahne aldığı gecede gelin Zeynep Bastık şarkılarıyla konukları coşturdu.

Yılın sürpriz aşıkları Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir de nikâha katılanlar arasındaydı. Bastık’ın nikâh şahidi olan Koç, “Çok güzel bir gün, mutluluklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İkinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Berfu Yenenler ile Eser Yenenler düğün öncesi bu fotoğraflarını paylaştı.



Şarkıcı Edis, yakın dostu Bastık’ın düğünü için siyah bir smokin giydi.

Düğünde Aslı Bekiroğlu’na müzisyen sevgilisi Çağrı Telkıvıran eşlik etti.