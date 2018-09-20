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‘Uçtu uçtu Ata uçtu’
‘Uçtu uçtu Ata uçtu’
Demet Akbağ ile bir araya geldiği Hedefim Sensin adlı filminin çekimlerini sürdüren Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla projesine olan ilgiyi sıcak tutuyor.
Magazin 20 Eylül 2018 - 13:39

Üç yıl aradan sonra Demet Akbağ ile yeniden bir araya gelen Ata Demirer, usta sanatçıyla birlikte yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mutlu etti. Kısa bir süre önce Akbağ ile denizde yüzerken çekilmiş bir fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Ata Demirer, bu defa yalnız çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaştı. Zıpladığı sırada çekilmiş bir görüntüsünü; “Bugün biraz esiyor… Ora esiyor mu?” notuyla paylaşan Ata’nın bu paylaşımına gelen yorumlar da son derece esprili oldu. Demirer’in bu karesine yapılan en keyifli yorumlardan biri: ‘Uçtu uçtu Ata uçtu’ oldu.

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