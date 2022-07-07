Üçüncü kez kansere yakalanan Özkan Uğur’dan haber var

2013 yılında yakalandığı lenf kanserini iki kez yenen MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur (68), hastalığının nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını duyurmuştu. Uğur, sosyal medya hesabından sağlık durumunu takipçileri ile paylaştı.

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2013 yılında lenf kanserine yakalanan Özkan Uğur, hastalığı atlattıktan 7 sene sonra ikinci kez yakalanmıştı. Tedaviler sonucu kanseri bir kez daha yenen sanatçı “Allah’a şükürler olsun raporlarım temiz çıktı. 2. kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu korona virüs belasından da kurtuluruz. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler dilerim” demişti.

İki yıl sonra Özkan Uğur’dan yine üzen haber geldi. Uğur, geçen nisan ayında hastalığının nüksettiğini duyurdu:

“Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle….”

“SAHNEYE ÇIKMAMA ENGEL KALMADI”

Bir süredir akıllı ilaç kullanan Uğur, sağlık durumundaki gelişmeleri Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı:

“İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. MFÖ olarak, konserlerimize Ağustos ayı içinde İstanbul'da başlıyoruz inşallah…Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim…”