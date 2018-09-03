Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon 2. fragman yayınlandı! Bundan sonra daha kanlı olacak!

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer'in üstlendiği geçtiğimiz sezona damgasını vuran fenomen dizi Ufak Tefek Cinayetler’e yeni sezonda Osman Sonant ve Ushan Çakır katılıyor. İzleyiciler fragmanda ünlü oyuncuyu izliyor.Yeni sezon ne zaman yayınlanmaya başlayacak henüz açıklanmadı.
UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON FRAGMANLARI
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.