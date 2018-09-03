Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon 2. fragman yayınlandı! Bundan sonra daha kanlı olacak!

Ufak Tefek Cinayetler'den şoke eden yeni sezon fragmanı geldi. Bundan sonrası daha fena, kanlı, yıkıcı ve çok daha sürprizli... Sezon finali ile dizi severleri adeta ekran başına kilitleyen Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan ipuçları içeren yeni fragmanlarını haberimizden izleyebilirsiniz.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer'in üstlendiği geçtiğimiz sezona damgasını vuran fenomen dizi Ufak Tefek Cinayetler’e yeni sezonda Osman Sonant ve Ushan Çakır katılıyor. İzleyiciler fragmanda ünlü oyuncuyu izliyor.Yeni sezon ne zaman yayınlanmaya başlayacak henüz açıklanmadı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON FRAGMANLARI



SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.