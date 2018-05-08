Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle

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Star TV’nin beğenilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm fragmanında. Yeni tanıtımda Oya’nın söylediği ‘Ben Merve’nin bir üst sürümüyüm’ cümlesi büyük ilgi görüyor! İşte yeni bölüm fragmanı ve Ufak Tefek Cinayetler 27. son bölüm izleme linki.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Düğümler çözülüyor!

Merve saldırısına devam ediyor. Oya ise dişli, o kadar kolay yıkılacak gibi değil; Serhan'la ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar. Oya, olup bitenin Merve'nin oyunu olduğunu anlayacak mı? Elif, Oya'dan istediğini alabilecek mi? Kemal başkomiser adım adım sona yaklaşıyor artık; şüphelilerle görüşmek için izin çıkarttırıyor! Derya bile onlarla nihayet karşılaşacağı için heyecanlı!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Merve'yi bir kâbus bekliyor!

Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya'nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Oya'nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık…. Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 28. BÖLÜM 2. FRAGMANI



UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE