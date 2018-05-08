Ufak Tefek Cinayetler 29. yeni bölüm ilk sahne yayınlandı! Ufak Tefek Cinayetler 28. son bölüm izle

Ufak Tefek Cinayetler 29. yeni bölüm ilk sahne yayınlandı! Ufak Tefek Cinayetler'de Merve’yi bir kâbus bekliyor. Soru işaretleri devam ediyor. Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse? Dizi severleri her hafta ekrana bağlamayı başaran Ufak Tefek Cinayetler'in müthiş üçlüsünü Gökçe Bahadır, Mert Fırat ve Aslıhan Gürbüz oluşturuyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler soruyor: İşte Ufak Tefek Cinayetler ile ilgili son gelişmeler...

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Ufak Tefek Cinayetler’in son bölümünde; Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya'nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümden ilk sahne İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölüm özeti…

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM İLK SAHNE YAYINLANDI

Oya'nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık…. Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI





UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM