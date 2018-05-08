Ufak Tefek Cinayetler 29. yeni bölüm ilk sahne yayınlandı! Ufak Tefek Cinayetler 28. son bölüm izle

Ufak Tefek Cinayetler’in son bölümünde; Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya'nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümden ilk sahne İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölüm özeti…
UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM İLK SAHNE YAYINLANDI
Oya'nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık…. Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?
#OyaZamanı #UfakTefekCinayetler pic.twitter.com/8VvoSge25f
— STAR TV (@startv) 8 Mayıs 2018
UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI
UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM