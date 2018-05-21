Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle!

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmana Edip'İn söylediği 'Bir şeyi saklamanın en iyi yolu onu herkesin içinde yapmaktır cümlesi damga vuruyor. Cinayete adım adım giden dizide tansiyon iyice artıyor. Sezon finaline 3 bölüm kala yeni gelişmeler ve Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izleme linki haberimizde...

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Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Mert Fırat ve Tülin Özen gibi önemli isimlerin paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtım adeta nefesleri kesti. Tüm kadınlar birini öldürmeyi kafasına koymuşken cinayeti kim işleytecek? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Cinayete adım adım…

Ufak Tefek Cinayetlerde son düzlük başlıyor. Şüphelileri görmeye, cinayetler ilgili büyük bilgiler alıp, sonuca varılmaya başlandı. Kemal hızla çözüme gidiyor. Önüne beklemediği engeller çıksa da, durmaya niyeti yok. Ölmeyenler kimler, görmeye başladık.

Diğer yanda Oya- Merve kapışması sürpriz bir sonuca çıkıyor.

Serhan’sa araştırmaya karar veriyor. İpin ucundan tutarak, sonuca ulaşmaya, bu kadınların ne sakladığını, bu noktaya nasıl gelindiğini bulmaya kararlı.

Arzu için hesap vakti geldi çattı. Burcu ve Arzu hesaplarını görmek zorundalar artık. Peki bu kapışmada kim ayakta kalacak

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sarmaşık'ta yaza merhaba partisi için geri sayım başladı!

Sarmaşık'ı meşhur yaza merhaba partisi heyecanı sarmış durumda! Bu partide resmen bir cinayet işlenecek. Çünkü bir şeyi saklamanın en iyi yolu, onu herkesin içinde yapmaktır. Parti günü yaklaşırken herkesin cebinde bir cinayet motivasyonu var, bakalım hangisi gerçekleşecek? Merve, Pelin'in Oya-Serhan aşkını çok önceden beri bildiğini öğrendi, işte şimdi kıyamet kopacak! Serhan da Oya konusunda nihayet ipin ucunu yakalıyor. Soruşturmanın kapatılması baş komiser Kemal'i durdurmaya yetmiyor. Kemal ne yapacak edecek, o katili bulacak. Bu bölüm kimin ölmediğine dair kartlar açılmaya devam ediyor; bakalım kimlerle yüzleşecek Kemal?

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE