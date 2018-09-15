Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ufak Tefek Cinayetler'de fırtınalı bir savaş başlıyor! Sarmaşık'a taşınan beklenmeyen misafir ortalığı daha da karıştıracak. Gelen en çok Merve'ye ayak bağı olacak! Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonda yayınlanacak 33. yeni bölümden 1. ve 2. fragman geldi. İşte dizi ile ilgili ayrıntılar...

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Zamanla her şey daha karışık ama daha heyecan verici bir hale geliyor! Basit bir haysiyet mücadelesinden fırtınalı bir savaşa dönüyor.Merve, Oya’nın evine gider “Serhan ile aramızda tozun bile kalmadı Oya” diye meydan okur ancak o sırada bebek sesini duyar. Emre Çelen Sarmaşık’a taşınır. İşte merakla beklenen Ufak Tefek Cinayetler 33. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 33.YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI









UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ufak Cineyetler yeni sezon bölümü 18 Eylül Salı günü Star TV'de başlıyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.