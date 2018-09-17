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Ufak Tefek Cinayetler 33.yeni bölüm 3.fragman yayınlandı!
Ufak Tefek Cinayetler 33.yeni bölüm 3.fragman yayınlandı!
Ufak Tefek Cinayetler 18 Eylül Salı akşamı yeni sezona bomba gibi geliyor. Sarmaşık’ın ağır topları sorgu odasında.. Dizi severlerin büyük bir merakla beklediği yeni sezonun ilk bölümünden 3.fragman geldi. Ufak Tefek Cinayetler'de bundan sonrası, daha kanlı, daha sert fakat çok daha etkileyici olacak. Aşk kokusu, suç rüzgarına karışıp, dolaşıyor Sarmaşık'ta... İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı...
Magazin 17 Eylül 2018 - 21:35

Ufak Tefek Cinayetler’de heyecan her zaman olduğu gibi yine dorukta. Merve, Pelin, Oya ve Arzu… Mahşerin dört atlısı tekrar bir arada. Yine alabildiğine zarif, göz alıcı ve bir o kadar da tehlikeliler. Çünkü ufak tefek cinayetler ve daha büyükleri tam da böyle işlenir. En karanlık işlerin icabına en ışıltılı yerlerde, herkesin gözü önünde bakılır.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 33.YENİ BÖLÜM 3.FRAGMAN

 


Edip cinayetinden sonra görülecek çok fazla hesap, verilecek çok fazla savaş var. Başkomiser Kemal, cinayeti bir an önce aydınlatmaya kararlı. Nihayet Sarmaşık'ın ağır topları sorguya çekiliyor ve Kemal sonuca varıyor!

Diğer yandan, Kerim Adil Sağlam, bütün karanlığıyla Sarmaşık’a çöküyor. Birden güneşli dünyalarını kara bulutlar sarıyor.

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