Ufak Tefek Cinayetler 33.yeni bölüm 3.fragman yayınlandı!
Ufak Tefek Cinayetler’de heyecan her zaman olduğu gibi yine dorukta. Merve, Pelin, Oya ve Arzu… Mahşerin dört atlısı tekrar bir arada. Yine alabildiğine zarif, göz alıcı ve bir o kadar da tehlikeliler. Çünkü ufak tefek cinayetler ve daha büyükleri tam da böyle işlenir. En karanlık işlerin icabına en ışıltılı yerlerde, herkesin gözü önünde bakılır.
UFAK TEFEK CİNAYETLER 33.YENİ BÖLÜM 3.FRAGMAN
Edip cinayetinden sonra görülecek çok fazla hesap, verilecek çok fazla savaş var. Başkomiser Kemal, cinayeti bir an önce aydınlatmaya kararlı. Nihayet Sarmaşık'ın ağır topları sorguya çekiliyor ve Kemal sonuca varıyor!
Diğer yandan, Kerim Adil Sağlam, bütün karanlığıyla Sarmaşık’a çöküyor. Birden güneşli dünyalarını kara bulutlar sarıyor.