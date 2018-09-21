Ufak Tefek Cinayetler 34. yeni fragman geldi: Daha yeni başlıyoruz

Ufak Tefek Cinayetler yeni fragman yayınlandı. Oya ile Serhan’ın bebeği Merve’yi delirtir ama uğraşması gereken bir de eski sevgilisi Kerim vardır. Yeni bölüm fragmanında Kerim ile Merve aşkının detayları ortaya çıkıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 34. Yeni bölüm fragmanı…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonda Edip ile Elif'in cinayetinin perde arkası anlatılmaktadır. Oya ben yaptım dese de hakim olayın kaza olduğuna karar vermiştir. Oya her şeyi bir bir anlatmaya başlar. Ufak Tefek Cinayetler yeni isimlerle ve yeni hikayelerle popülerliğini koruyor. İşte yeni bölümden gelen fragman…

UFAK TEFEK CİNAYETLER 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ufak Tefek Cinayetler'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 34. yeni bölüm fragmanında; Arzu polise gitmek ister. Merve ile Kerim arasında yaşanan aşkın detayları ortaya çıkar. Merve ile Oya kapışmaya kaldıkları yerden devam eder. İşte Ufak Tefek Cinayetler 34. Bölüm yeni fragmanı…

#UfakTefekCinayetler yeni bölüm fragmanı! Yeni bölüm salı 20.00'da Star'da! pic.twitter.com/i7OmVKpr03 — STAR TV (@startv) 20 Eylül 2018

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

“Ufak Tefek Cinayetler ve daha büyükleri” sloganıyla yeni sezona başlayan dizide 33. Son bölümde şunlar yaşandı; Edip'in cinayeti sonrası sorgulamalar başladı. Oya suçu üstlendi ve Edip'i öldürdüğünü söyledi. Hakim Oya'nın tutuklanmasına karar verdi. Ancak yapılan incelemelerde olayın kaza olduğuna kanaat getirildi. Oya serbest bırakıldı ‘Size her şeyi anlatacağım' diyerek polise ifade vermeye başladı. Sarmaşık davası yeniden açıldı. Çünkü Elif Işık'ın partide olduğu ve zehirlenerek öldüğü anlaşıldı

UFAK TEFEK CİNAYETLER 33. BÖLÜM İZLE

MERVE OYA İLE SERHAN'IN BEBEĞİNİ ÖĞRENDİ

Merve, Serhan'ı Mila ile tehdit ederek boşanmaktan vazgeçirdi. Elinde Oya ile ilgili kanıtlar olduğu için Serhan karşı koyamadı. Londra'dan dönen Merve Oya'nın Sarmaşık'ta olduğunu öğrenince kapısına dayandı. Merve Oya'ya suçlamalarla saldırırken bir bebek sesi duyuldu. Merve, Oya ile Serhan'ın bebeğini bu şekilde öğrendi. Merve her zamanki gibi gardını düşürmeden Sarmaşık'a geri döndü.

OYA İLE SERHAN'IN BEBEĞİNİN ADI DENİZ OLDU

Oya Serhan ile doğum sonrası hastanede karşılaştı ama yine gururundan ödün vermiyordu. Oya ile Serhan'ın bebeklerinin adı Deniz oldu ve Serhan bebeği ile tanıştı.

KERİM İLE OYA KARŞILAŞIYOR

Diğer yandan, El Turco lakaplı Kerim Adil Sağlam ile Oya, Edip'in mezarında karşılaştı Kerin Adil, Edip'in öğrencisi olduğunu söyledi. Edip'in anısına Oya ile samimiyetini de ilerletiyor.

BURCU, ARZU'YA KOMŞU OLUYOR

Pelin ile Taylan'ın üniversite arkadaşı Emre Arzu'nun yan komşusu oluyor. Üstelik Emre ile beraber nişanlısı Burcu da geliyor. Bir yanda Arzu ve ailesinin mutlu aile tablosu diğer yanda aldatıldığı kadın Burcu ile yeni bir adam..

SARMAŞIK'TA İFADE VAKTİ

Polis harekete geçti ve Elif Işık cinayetinde adı geçenleri emniyete ifadeye topladı. İfadeler alınırken Burcu zehirlenme olayını öğrenince kendi koyduğu zehrin Elif Işık'ı öldürdüğünü öğrenir. Ayrıca Pelin o günü hatırlar. Çünkü zehri Burcu için kullanmak istemiştir. Merve ifade verirken Elif'i tanımadığını söyler. İfade verenler arasında Oya, Serhan, Mehmet. dışında doğruyu söyleyen olmaz.

EDİP'İN CİNAYET GÜNÜ O ODADA KİM VARDI?



Sorguda Edip'in cinayet günü de konu olur. O gün o odada kanaması başlayan Merve ilk odadan çıkan olur. Ardından Pelin ile Taylan çıkar. Sonrasında ise Mehmet ile Arzu. Merve'nin anlatımına göre en son da Merve ile Serhan çıktı. Ancak sonrasında neler olduğunu bilmediklerini söylüyorlar. Serhan Oya'ya bakmak için banyoyu kontrol ettiğini ama Oya'nın orada olmadığını söyledi. Aslında Oya'nın o sırada odasında olduğu ve çığlık seslerini duyduğu görülüyor.

Polis ifadelerin birebir aynı olmasından şüphelenir. Verilen ifadelerin hazırlanılmış olduğunu düşünür. Anlatılan ifadelerde bir tek Oya'nın hikayesi ayrı olarak kabul ediliyor. Çünkü odadan en erken çıkan odur.

KERİM SAĞLAM İLE SERHAN KARŞI KARŞIYA

Serhan eskiden beri gittiği Mehveş hanımların çiftliğinin Kerim Sağlam'a olan borçlar nedeniyle satılacağını öğrenir. Kerim Sağlam'a yeri satın almak için gider. Ancak Kerim Oya'dan söz edince işler değişir.

ELİF IŞIK'IN CİNAYETİNİ BAŞKASI ÜSTLENDİ

Polise teslim olan bir isim Elif Işık'ı öldürdüğünü söyler. Polis durumun farkındadır. Eğer katil bulunursa cinayet dosyasının kapatılacağı bilindiği için sözde katili tutanın kim olduğu aranmaya başlar. Teslim olan kişi birinin bahçıvanı çıkar.

MERVE'NİN ‘HOŞBULDUM' PARTİSİ

Merve Sarmaşık'a dönüşün bir parti ile kutlar. Herkes oradadır. Tüm eski düşmanlar karşı karşıya gelir. Merve, partide gördüğü Kerim Sağlam'ı tanımadığını söyler. Ama aslında çok iyi tanıyordur. Çünkü ikisinin üniversiteyken ilişkileri vardır. Merve, Kerim'in ailesi iflas ettiği için Serhan'ı seçmiştir.