Ufak Tefek Cinayetler 35. fragman/ön izleme: Pelin ve Merve bunu saklamak zorunda! Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm izle

Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm bu akşam yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde aşk savaşı başlıyor. Bir yanda Serhan ile Oya aşkına engel Merve, diğer yanda Merve’nin aşkı için geçmişten gelen Kerim... İşte 34. son bölümde yaşananlar ve Ufak Tefek Cinayetler 35. yeni bölümden ilk görüntüler...

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Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünün yayınlanmasından hemen sonra 35. yeni bölümden ilk görüntülere yer verildi. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; diziye yeni dahil olan karakterlerin hikayelerine yer verildi. Merve ile Kerim aşkının nasıl başladığı ve Burcu'nun Emre'yi nasıl sorularına cevap verilir. Ayrıca Ufak Tefek Cinayetler 34. son bölümde; Serhan sorguya alınır. Edip cinayetinde birinci şüpheli Serhan'dır. Ufak Tefek Cinayetler dizisi 34. son bölümde neler yaşandığını ve 35. yeni bölümde cevap bekleyen soruları haberimizden bulabilirsiniz. İşte 34. bölüm özeti…

UFAK TEFEK CİNAYETLER ÖN İZLEME YAYINLANDI

UFAK TEFEK CİNAYETLER FRAGMAN

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ: 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm eski günlerle başlar. Kerim ile Merve'nin aşkının nasıl başladığı anlatılır. Merve, Kerim'i gözüne kestirir. Kerim de Merve'yi…

MERVE İLE KERİM AŞKI NASIL BAŞLADI?

Kerim, Pelin ile Taylan'ın bir arkadaşının sevgilisidir ve kızı acımasızca terk etmiştir. Taylan, Pelin ve Merve eğlenmeye gitmiştir. Çıkışta Merve yağan yağmurda ortada kalır. Yarımına Kerim yetişir. İşte aşkın ilk filizleri böyle atılır. Kerim haddini hududunu bilmeyen bir gençtir ve Merve'yi de böyle etkilemiştir. Merve, Kerim'in kötü ününden dolayı başlarda ona yaklaşmak istemez, ama Kerim gizlice yürütebileceklerini söyler. Büyük aşk böyle başlar.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 34. BÖLÜM İZLE

MERVE SERT KAYAYA ÇARPTI

Yıllar sonra dönen Kerim her şeyi biliyordur. Oya ile Serhan aşkından haberdardır. Üstelik bebeği de biliyordur. Merve bildik beylik laflarını eder. Ama bu sefer sert kayaya çarpmıştır. Kerim evini asla satmayacağını söyler. Serhan'ı bırakıp Sağlam olmasını önerir.

BURCU İLE EMRE NASIL SEVGİLİ OLDU?

Pelin Merve'yi ziyaret eder. Emre'yi fena kafaya takmıştır. Burcu ile nasıl sevgili olduklarını merak eder. O sırada Merve'nin Burcu'yu hastanede ziyaret ettiği sahneye yer verilir. Arzu ile kavga sonrasında yaralanan Burcu hastanedir ve Merve'nin amacı da onu susturmaktı. Karşılığında da zengin birini ona ayarlayacağını söyler. Bu şekilde ortaya çıkar ki Burcu Emre ilişkisini altından da Merve çıkmıştır. Ayrıca Kerim'e Serhan ile Merve'nin ayrılığın eşiğinde olduğunu söyleyen de Emre'dir. Kerim ilgilenmiyormuş gibi yapsa da Merve'yi yakın takibe almıştır.

OYA: DAHA YENİ BAŞLIYORUZ

Oya, Merve, Pelin ve Arzu partide bir araya geldiler. Arzu ve Pelin Oya'yı suçlamaktadır. Sebebi de Serhan'dır. Oya ile Merve arasında ipler gerilir. “Oya daha yeni başlıyoruz” diyerek oradan ayrılır.

KERİM OYA'YA YAKLAŞIYOR

Oya, cinayetin gerçekleştiği ve şimdilerde Kerem'in olan eve gelir. Oya ile Kerim arasında samimiyet ilerlemektedir. Kerim, Edip yalanını devam ettirerek Oya'ya yaklaşır. Edip'in ölümü ile Oya yalnız kalmıştır.

PELİN VE MERVE BUNU SAKLAMAK ZORUNDA

Gençlik yıllarında Pelin'in doğum günü partisinde yaşananlar anlatılmaya başlanır. Parti sonunda Merve ile Pelin yerdeki kan izlerini temizlerken görülür. Emre'de bu sahneye şahit olmuştur. Pelin o günü hala aklından çıkaramamaktadır.

SERHAN SORGUDA

Serhan gözaltındadır. Bir gece nezarette kaldıktan sonra sorguya alınır. Komiser Kemal Serhan hakkında birçok şeyi bilmektedir. Hatta Serhan'ın adrenalin bağımlılığı olduğu için Oya'ya aşık olduğunu söyler. Komiser Kemal'e göre cinayeti işleyebilecek tek kişi Serhan'dır. Ama Serhan, Edip'i öldürmediğini ama öldüğüne de üzülmediğini söyler.

Taylan ile Mehmet avukatla emniyete gelir. Polis Serhan ile bahçıvan arasında bir ilişki olduğuna dair bir delil bulmaya çalışır. Avukat delil olmadığı için Serhan'ın birkaç saate kadar serbest kalacağını söyler. Serhan böylece serbest kalır.

OYA: EDİP'İ KİM ÖLDÜRDÜYSE ONU BULACAĞIM

Serhan bebeği Deniz'i görmek için Oya'nın evine gelir. Oya'ya emniyette yaşadıklarını anlatır. Oya, Serhan'ın gözlerine bakarak ‘Edip'i kim öldürdüyse onu bulacağım ve onu mahvedeceğim' der. Serhan, Edip'ten hoşlanmadığını her fırsatta gösterir.

Serhan, Oya ile kalmak ister. Ama Oya, geçmişte Serhan'a inandığı için çok pişmandır. Boşanmadığı için Serhan'ı suçlar.

KERİM İLE SERHAN KAVGASI

Serhan ile Kerim arasında çiftlik kavgası başlamıştır. Serhan Oya'nın evindeyken Kerim gelir. Serhan çiftlik konusunu açar. Serhan, Kerim'e ağır sözler eder ve Oya ile ilgili kötü imalarda bulunur.

MERVE, PELİN VE ARZU İŞ BAŞINDA

Merve, meşhur ‘cheesecake'i ile Burcu'yu ziyarete gider. O sırada Pelin de Arzu'ya gitmiştir. Pelin zehirlenme olayını açar. Elif'in ölümü ile alakamız olabilir mi diye düşünüyorlardır. Burcu'nun Elif'i zehirlemek gibi bir amacı olmadığına kanaat getirirler. Olayın yanlışlıkla olduğunu anlarlar. Merve ise Burcu'dan Emre ile tanışma hikayelerini anlatmamasını ister. Eğer anlatırsa onları ayıracağını söyler.

Pelin ve Arzu Burcu'nun evine gider. Elif'i nasıl zehirledin diye sorguya çekerler. Tehditler havada uçuşur. O sırada Emre gelir ve konuşma yarıda kesilir.