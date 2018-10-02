Ufak Tefek Cinayetler 36. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Oya katilin peşinde! (Ufak Tefek Cinayetler 35. son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm bu akşam yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde; Kerim, Merve'yi köşeye sıkıştırdı. Kaçacak yer yok, Merve, Kerim’in tehditinden sonra Serhan’ın çiftlik uğraşına taş koyacak. Pelin, Emre’den köşe bucak kaçıyor. Oya cinayetin perde arkasını çözmek için harekete geçiyor. Haberimizden Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm izleme sayfasına ulaşabilirsiniz. İşte Ufak Tefek Cinayetler ile ilgili son gelişmeler...

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Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünün yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; Merve'nin rakibi bu sefer çok dişli. Kerim, Merve'yi geçmişle tehdit ediyor. Oya, Edip cinayetinin peşini bırakmıyor ve komiser Kemal'in yanına gidiyor. Komiser Oya'ya cinayetten önce Edip'in başına aldığı darptan söz ediyor ve son Arzu'nun dolabındaki şamdan göze çarpıyor. Ufak Tefek Cinayetler dizisi 35. son bölümde neler yaşandığını İşte 35. bölüm özeti…

UFAK TEFEK CİNAYETLER FRAGMAN

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Merve, Kerim'in evine geliyor. Sarmaşık vakasının bir an önce çözülmesi gerektiğini Serhan'ın başını ağrıttıklarını söylüyor. Kerim, Serhan'a takmış durumda. Ayrıca Merve'yi sevgili olduklarını söylemekle tehdit ediyor. Mehveşin çiftliğinden söz ediyor. Kerim, Serhan'ın kendinden haberdar olmadığının farkında. Merve'den Serhan'ı ikna etmesini istiyor. Eğer Kerim çiftliğin peşini bırakmazsa Kerim Merve ile olan geçmiş dosyasını önce Serhan'a sonra tüm Sarmaşık'a açacak. Merve'nin kafası karışır, darmaduman bir şekilde eve döner. Ağlayarak sakinleşmeye çalışıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 35. BÖLÜM İZLE

PELİN'İN EMRE ALERJİSİ

Taylan'ın Emre ile plan yapması Pelin'i kızdırıyor ve Merve'ye yemeğe çağırıldıklarını söylüyor. Emre yüzünden atışmaya başlıyorlar. Pelin, Merve'yi arayıp yemek işini organize ediyor. Ayrıca Arzu ve Mehmet'i de çağırmasını söylüyor. Merve'nin başı ise Kerim'le dertli olduğu için Serhan'ı nasıl ikna edeceğini düşünüyor.

OYA POLİSE GİDİYOR

Oya komiser Kemal'in yanına gidiyor. Emniyet'te fotoğraflarının asılı olduğu tabloyu görüyor. Komiser Kemal ile konuşmaya başlıyor. Oya neden Serhan'dan şüphelenildiğini sorguluyor. Oya'nın öğrenmek istediği olayın kaza olup olmadığı. Komiser bunun kesinlikle kaza olmadığını söylüyor. Edip'in kafasındaki darp izinden söz ediliyor.

MERVE'NİN EVİNDE MEŞHUR MASA KURULUYOR

Merve masasını kuruyor. Pelin, Taylan, Arzu ve Mehmet orada. Ayrıca bir de davetsiz misafir var; Kerim. Taylan ve Kerim nihayet karşılaşırlar. Herkes masada yerini alır. Masada Kerim ile Serhan arasında gerginlik yaşanıyor.

ARZU’NUN DOLABINDAKİ ŞAMDANI OYA DA ÖĞRENİYOR

Arzu’nun kızı Nilay, Oya ile dertleşmeye gidiyor ve annesinin dolabında bulduğu bir beze sarılı şamdandan söz ediyor. Oya’nın aklına komiser Kemal’in cinayet aleti ile ilgili sözleri geliyor.